قتيل وجرحى بانفجار في مبنى جامعة يريفان في أرمينيا

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح نتيجة انفجار في أحد مباني جامعة يريفان، حسب ما نقلت "سبوتنيك - أرمينيا" عن السلطات الأرمنية.



وأعلنت وزارة الصحة الأرمنية مصرع شخص نتيجة انفجار، مشيرة إلى ان "هناك معلومات أولية عن حالة وفاة"، مضيفة أن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات وتم نقلهم إلى المستشفى، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.



وفي وقت سابق اليوم أكدت الداخلية الأرمنية وقوع الانفجار من دون ذكر عدد الضحايا أو تفاصيل أخرى، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الانفجار وقع في كلية الكيمياء، وأدى إلى اندلاع حريق فيها.



وأفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادرها بأن القتلى والجرحى نتيجة الحريق في جامعة يريفان، هم موظفون في خدمة تنسيق الحدائق.



وتم إجلاء الطلاب من المبنى على الفور إثر وقوع الحادث.