الجيش الأوكراني يعلن تنفيذ عمليات "ناجحة" على الضفة الشرقية المحتلة لنهر دنيبرو

نفّذ الجيش الأوكرانيّ سلسلة عمليات "ناجحة" على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو التي تحتلها القوات الروسية، في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن.



وقالت القيادة البحرية الأوكرانية على فيسبوك: "نفذت قوات الدفاع الأوكرانية سلسلة من العمليات الناجحة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، في منطقة خيرسون، في جنوب أوكرانيا."