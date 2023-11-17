الجيش الإسرائيلي: قتل خمسة مسلحين على الأقل في جنين بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل خمسة مسلحين على الأقل" في جنين في الضفة الغربية المحتلة.



وجاء في بيان للجيش الاسرائيلي أن "طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي ضربت خلية مسلحة أطلقت النار على القوى الأمنية الإسرائيلية" وتم "خلال العملية تحييد" آخرين أطلقوا النار أو ألقوا عبوات ناسفة على القوات الإسرائيلية "ما أدى في المجموع إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة مسلحين".