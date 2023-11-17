زلزال يضرب جنوب الفيليبين... كم بلغت قوته؟

ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات جنوب الفيليبين، على ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، فيما حذرت السلطات المحلية من أضرار محتملة.



ولفت مركز المسح الجيولوجي الأميركي في بيان إلى أنه لم يصدر أي تنبيه بخطر حدوث تسونامي، بعدما ضرب الزلزال ولاية سارانغاني في جزيرة مينداناو الجنوبية الرئيسية على عمق 78 كيلومترًا عند الساعة 08,14 بتوقيت غرينتش.