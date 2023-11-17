قتلى من صفوف الموالين لإيران في قصف إسرائيلي قرب دمشق

قتل مقاتلان مواليان لإيران بعد منتصف ليل الخميس الجمعة في ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



واستهدف الغارات الإسرائيلية بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، وفق المرصد، مستودعاً تابعاً لحزب الله في منطقة البحدلية على طريق دمشق الدولي، فضلاً عن نقاط ومواقع أخرى في منطقة السيدة زينب القريبة في جنوب شرق العاصمة، والتي يتواجد فيها مقاتلون موالون لإيران.



وأورد المرصد أن " القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل اثنين من المقاتلين الموالين لإيران من جنسية غير سورية"، فضلاً عن إصابة آخرين بجروح بعضها خطرة.



وأسفر القصف أيضاً، بحسب المرصد، عن "وقوع خسائر مادية بالمواقع المستهدفة وتدمير المستودع".