روسيا ترسل أولى شحناتها من الحبوب إلى إفريقيا

أرسلت روسيا أولى شحنات الحبوب المجانية التي وعدت إفريقيا بها، حسبما نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن وزير الزراعة.ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن وزير الزراعة الروسيّ دميتري باتروشيف قوله "غادرت أول سفينتين تحمل كلّ منهما 25 ألف طنّ من الموانئ الروسية وتتجه إلى الصومال وبوركينا فاسو. نتوقع أن تصل إلى هناك بين نهاية تشرين الثاني ومطلع كانون الأول."