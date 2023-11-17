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غرق قارب قبالة اليونان

أخبار دولية
2023-11-17 | 06:14
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غرق قارب قبالة اليونان
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غرق قارب قبالة اليونان

قضت امرأة وأُنقذ 18 شخصًا، في غرق قارب، يقل مهاجرين، قبالة جزيرة أغاتونيسي اليونانية، في جنوب بحر إيجه، على ما ذكرت شرطة الميناء.
     
ومن المقرر أن يُنقل الأشخاص الـ18 الذين أنقذهم خفر السواحل اليونانيون إلى جزيرة ساموس القريبة، حسبما قالت مسؤولة، في المكتب الإعلاميّ، في شرطة الميناء لوكالة "فرانس برس".
     
ولم تتوافر معلومات على الفور عن هُوية الركاب وظروف الغرق.
     
وغرق القارب، قرابة السادسة صباحًا، بتوقيت غرينتش، على بعد أربعة أميال بحرية قبالة سواحل أغاتونيسي، في أرخبيل دوديكانيز.

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