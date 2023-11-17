نتنياهو: إحتجاز الرهائن في مستشفى الشفاء أحد أسباب دخول الجيش الإسرائيلي

نتنياهو: إحتجاز الرهائن في مستشفى الشفاء أحد أسباب دخول الجيش الإسرائيلي

رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" إحتجاز الرهائن سابقًا في مستشفى الشفاء، معتبرًا أنه أحد أسباب دخول الجيش الإسرائيلي المستشفى.