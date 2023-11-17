ثلاثة هجمات للمقاومة الإسلامية في العراق

استهدت المقاومة الإسلامية، في العراق، قاعدة أميركية "حرير" شمال العراق، بطائرة مسيّرة.



وشنّت هجومًا على قاعدة أميركية عين الأسد، غرب العراق، بواسطة طائرتين مسيّرتين.



كما شنّت هجومًا على قاعدة أميركية "تل بيدر" غرب مدينة الحسكة السورية، بواسطة طائرتين مسيّرتين.