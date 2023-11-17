الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لقاء صينيّ يابانيّ وهذا ما تضمّنه

أخبار دولية
2023-11-17 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاء صينيّ يابانيّ وهذا ما تضمّنه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لقاء صينيّ يابانيّ وهذا ما تضمّنه

دعا الرئيس الصينيّ شي جينبينغ، رئيس الوزراء اليابانيّ فوميو كيشيدا، إلى إدارة خلافاتهما بطريقة مناسبة والتركيز على المصالح المشتركة.

وشدد الرئيس الصينيّ، خلال لقاء جمعهما، في سان فرانسيسكو، على هامش قِمة منتدى التعاون الإقتصاديّ آسيا-المحيط الهادئ, على وجوب انخراط الدولتين، في بناء علاقات صينية - يابانية، تتماشى مع متطلبات العصر الجديد.

في حين، كشف رئيس الوزراء الياباني عن أنّه عبّر للرئيس الصينيّ عن مخاوف بلاده الكبيرة، في شأن نشاط الصين العسكريّ، قرب اليابان وتعاونها مع روسيا.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الصين

اليابان

LBCI التالي
مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية
ثلاثة هجمات للمقاومة الإسلامية في العراق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-10-31

القواعد الأميركية في اليابان تشتري ثمار البحر المحلية بعد حظر الصين هذه الواردات

LBCI
أخبار دولية
2023-08-22

استدعاء السفير الياباني لدى الصين على خلفية تصريف مياه محطة فوكوشيما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بعد لقاء طال انتظاره... بايدن يصف الرئيس الصيني بالديكتاتور ويتغزل بسيارته

LBCI
أخبار دولية
2023-11-16

شي جينبينغ يؤكد أن الصين لن تخوض حربًا ساخنة أو باردة ضد أي طرف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:50

محكمة العدل الدولية تأمر أذربيجان بالسماح بالعودة "الآمنة" لسكان ناغورني قره باغ

LBCI
أخبار دولية
09:39

وفاة 24 شخصا في مستشفى الشفاء خلال يومين بسبب انقطاع الكهرباء

LBCI
أخبار دولية
08:59

السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري: المملكة ستواصل التنسيق الوثيق لإنهاء الأزمة في غزة

LBCI
أخبار دولية
08:42

إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى قطاع غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-08

خانها حبيبها وبعد أن تركته اعتذر... انتقمت منه بأغرب الطرق والوسيلة: وصفة بيتزا؟!

LBCI
فنّ
2023-11-15

"ويل سميث مثلي الجنس ورأيته يمارس الجنس مع ممثل آخر"... تصريح صادم لمساعده السابق: كيف علّق سميث؟!

LBCI
آخر الأخبار
08:31

بوريل: الحرب في غزة أكدت لنا أنه لا يمكن ترك القضية الفلسطينية دون حل وهناك عنف متزايد للمستوطنين في الضفة الغربية وشددنا على الجانب الإسرائيلي أنه يجب السيطرة على العنف

LBCI
امن وقضاء
04:39

عصابة ترويج عملة مزيّفة في البقاع الأوسط تقع في قبضة شعبة المعلومات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

في الجنوب غارات ليلية على اكثر من منطقة تجددت نهارا

LBCI
أخبار لبنان
07:05

نقيب الأطباء: فتح باب التطوّع للأطباء الراغبين في التوجّه إلى غزة لمعالجة الجرحى

LBCI
أخبار دولية
06:23

نتنياهو: إحتجاز الرهائن في مستشفى الشفاء أحد أسباب دخول الجيش الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
02:42

الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة جندية رهينة في غزة

LBCI
أخبار سياسية
15:16

مخزومي للـLBCI: نحن مع التمديد لقائد الجيش على ان تنتهي مدّة التمديد مع انتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بعد لقاء طال انتظاره... بايدن يصف الرئيس الصيني بالديكتاتور ويتغزل بسيارته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ترقبوا قريبًا.. اتفاق يُنهي الحرب اليمنية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تحت نار القصف جنوباً ...الصوبيات بقيت بلا نار ... فتكدست في المحال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ماذا سيفعل الصليب الاحمر الدولي لمساعدة المحاصرين داخل مستشفى الشفاء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:09

مصرف لبنان: بات بإمكان هذه الشريحة من المودعين الاستفادة من التعميم 158

LBCI
آخر الأخبار
02:02

إنخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
08:10

تطور جديد بشأن قضية انفجار المرفأ

LBCI
منوعات
15:42

اقتحم زفافاً وقتل زوجته وصهره... اليكم ما حصل!

LBCI
موضة وجمال
14:37

بإطلالة أكثر من جريئة من دون حمالة صدر... جينيفر لوبيز تخطف أنفاس معجبيها! (صور)

LBCI
فنّ
03:31

"فضيحة بجلاجل"... دومينيك حوراني وياسمين صبري بالصورة نفسها ورأس مُعدّل... من صاحبة اللقطة الأصلية؟

LBCI
خبر عاجل
08:19

جعجع: سلوك باسيل يجعل منه عار السياسة اللبنانية بإمتياز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

بعد جورجينا رزق… هل تُتوج مايا أبو الحسن ملكة جمال الكون؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More