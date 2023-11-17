لقاء صينيّ يابانيّ وهذا ما تضمّنه

دعا الرئيس الصينيّ شي جينبينغ، رئيس الوزراء اليابانيّ فوميو كيشيدا، إلى إدارة خلافاتهما بطريقة مناسبة والتركيز على المصالح المشتركة.



وشدد الرئيس الصينيّ، خلال لقاء جمعهما، في سان فرانسيسكو، على هامش قِمة منتدى التعاون الإقتصاديّ آسيا-المحيط الهادئ, على وجوب انخراط الدولتين، في بناء علاقات صينية - يابانية، تتماشى مع متطلبات العصر الجديد.



في حين، كشف رئيس الوزراء الياباني عن أنّه عبّر للرئيس الصينيّ عن مخاوف بلاده الكبيرة، في شأن نشاط الصين العسكريّ، قرب اليابان وتعاونها مع روسيا.