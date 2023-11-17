مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

قُتل سبعة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في مدينة جنين وفي مدينة الخليل في الضفة الغربية، بحسب ما افاد الجيش الاسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين، بينهم أربعة وُصفت إصاباتهم بالخطرة".



وأوضحت وزارة الصحة أن الشهداء الثلاثة هم "الشهيد بهاء جمال لحلوح (23 عاماً)والشهيد محمد جمال فلو (28 عاماً)الشهيد محمد عزمي الحسنية (34 عاماً).



وشيعي جثامين الثلاثة في المخيم وسط اطلاق نار في الهواء ولفت الجثامين براية حماس الخضراء.



ومن ناحية أخرى، نقلت وزارة الصحة عن الهيئة العامة للشؤون المدنية "استشهاد محمد كامل عوني أبو ميزر وعبد الرحمن طلال أبو سنينة برصاص الاحتلال صباح الجمعة،عند مدخل مدينة الخليل الشمالي".