الجيش الروسي يقول إنه يكبد الأوكرانيين خسائر كبيرة في المعارك على نهر دنيبرو

الجيش الروسي يقول إنه يكبد الأوكرانيين خسائر كبيرة في المعارك على نهر دنيبرو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن قواتها تكبد الجنود الأوكرانيين خسائر كبيرة عند نهر دنيبرو بعدما أكدت كييف أنها باتت حاضرة في الضفة الشرقية للنهر الخاضعة للسيطرة الروسية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية: "العدو على الضفة اليمينية (غرب) لنهر دنيبرو وخلال محاولات النزول على الجزر، خسروا أكثر من 460 جنديًا بين قتلى وجرحى ودبابتين و17 مركبة". ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحة الإدعاءات.