إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى قطاع غزة

إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى قطاع غزة

أعلنت إسرائيل الجمعة أنها سمحت بدخول شاحنتي وقود يوميًا إلى قطاع غزة لتلبية إحتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في اليوم الثاني والأربعين للحرب في غزة.



وقال مسؤول إسرائيلي في بيان إن "مجلس الحرب وافق بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشين بيت (الأمن الداخلي) بالإمتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول شاحنتين لوقود الديزل يوميًا".



وأضاف البيان أن "ذلك يأتي لتلبية إحتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي".



وبحسب البيان، فهذا يتيح لإسرائيل مساحة المناورة الدولية المستمرة اللازمة للقضاء على حماس.