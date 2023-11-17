السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري: المملكة ستواصل التنسيق الوثيق لإنهاء الأزمة في غزة

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري أن المملكة العربية السعودية ستواصل التنسيق الوثيق مع أشقائها وشركائها في المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة في غزة، بما يلبّي تطلعات قادة وشعوب الدول الإسلامية، ويكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بحياة كريمة، في ظلّ سلامٍ عادلٍ ومستدام.



وكان بخاري التقى اليوم في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت نظيره الفلسطيني أشرف دبور.