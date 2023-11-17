محكمة العدل الدولية تأمر أذربيجان بالسماح بالعودة "الآمنة" لسكان ناغورني قره باغ

أمرت محكمة العدل الدولية أذربيجان بالسماح بالعودة "الآمنة" لسكان إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا، والذي سيطرت عليه باكو إثر عملية خاطفة في أيلول.



وقضت المحكمة بأن على أذربيجان السماح لأي شخص يرغب بالعودة إلى ناغورني قره باغ القيام بذلك بشكل "آمن وسريع ومن دون عراقيل".