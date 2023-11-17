اتفاق وشيك بين قبرص وإسرائيل على ممر بحري للمساعدات الى غزة

أعلنت قبرص أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يتيح إقامة ممر بحري للمساعدات الانسانية من الجزيرة إلى قطاع غزة في ظل الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس: "نحن على اتصال مع إسرائيل لتطبيق بعض الترتيبات النهائية"، موضحا أن تفاصيل الاتفاق تبحث مع الأمم المتحدة كذلك.واعتبرت قبرص أن اقتراحها من أجل الممر البحري الإنساني يعزز دور الاتحاد الأوروبي نظرا إلى أنها الدولة العضو في التكتل الأقرب جغرافيا إلى الأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط.ورأى خريستودوليدس أن "المبادرة تبعث برسالة (مفادها) أننا نريد اتخاذ خطوات وليس فقط كلمات، لنظهر أننا مدماك للأمن والاستقرار في المنطقة".