المرصد السوري: مقتل مقاتلين إثنين مواليين لإيران في القصف الإسرائيلي قرب دمشق

المرصد السوري: مقتل مقاتلين إثنين مواليين لإيران في القصف الإسرائيلي قرب دمشق

قتل مقاتلان مواليان لإيران بعد منتصف ليل الخميس الجمعة في ضربات إسرائيلية إستهدفت مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقصفت إسرائيل سوريا مرات عدة خلال الأسابيع الماضية تزامنًا مع تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المحاصر.



واستهدفت الغارات الإسرائيلية بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، وفق المرصد، مستودعًا تابعًا لحزب الله اللبناني في منطقة البحدلية على طريق دمشق الدولي، فضلًا عن نقاط ومواقع أخرى في منطقة السيدة زينب القريبة في جنوب شرق العاصمة، والتي يتواجد فيها مقاتلون موالون لإيران.



وأورد المرصد أن "القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل إثنين من المقاتلين الموالين لإيران من جنسية غير سورية، فضلًا عن إصابة آخرين بجروح بعضها خطرة."



وأسفر القصف أيضًا، بحسب المرصد، عن وقوع خسائر مادية بالمواقع المستهدفة وتدمير المستودع.