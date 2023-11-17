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مدير مستشفى الشفاء: الحضانات التي أحضرها الجيش الإسرائيلي لا قيمة لها من دون كهرباء

مدير مستشفى الشفاء: الحضانات التي أحضرها الجيش الإسرائيلي لا قيمة لها من دون كهرباء

وصف مدير مستشفى الشفاء ما يحصل بالإبادة.



وأشار في إتصال مع "الجزيرة" إلى أن الحضانات التي أحضرها الجيش الإسرائيلي لا قيمة لها من دون كهرباء.

