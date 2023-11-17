حماس تكشف عن ملابسات وفاة أحد الأسرى

أكدت حركة حماس، وبعد اتهام تل أبيب لها بإحتجاز أسرى في المستشفيات، أنها كانت قد نقلت عددًا منهم لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم وحفاظًا على حياتهم.وكشفت أن أحد الأسرى، وبعد شفائه، أعيد إلى مكان إحتجازه لكنه توفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر.