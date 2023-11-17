موسكو ترغب في "تعزيز العلاقات على كل المستويات" مع بيونغ يانغ

دعا وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، إلى "تعزيز العلاقات على كل المستويات" بين موسكو وبيونغ يانغ، بعد زيارة لكوريا الشمالية استمرت يومين، في خضم تقارب بين البلدين.



وترأس كوزلوف وفداً وصل إلى عاصمة الكورية الشمالية الثلاثاء وغادرها الخميس، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.



وقال كوزلوف بحسب ما أوردت وزارته على حسابها في تلغرام: "نريد تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية على كل المستويات. ستحقَّق الأهداف التي حدّدها فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".



وأفاد بأنّ الجانبين ناقشا خلال زيارته قضايا متعلقة بالتجارة والموارد المعدنية والتعليم والرياضة وحماية الحياة البرية والثقافة.



وأكد طرح فكرة التنقيب المشترك في مناجم ذهب وحديد وأتربة نادرة وزيادة التبادل الأكاديمي والرياضي بين البلدين.

