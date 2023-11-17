عبد اللهيان: طهران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لا تريد أن تتوسع الحرب على غزة

عبد اللهيان: طهران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لا تريد أن تتوسع الحرب على غزة

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران أبلغت الولايات المتحدة عبر القنوات الخلفية بأنها لا تريد أن تتوسع الحرب على غزة بشكل أكبر، لكنها حذرت واشنطن من أن الصراع الإقليمي قد يكون لا مفر منه إذا استمرت هجمات إسرائيل على قطاعِ غزة، وفقًا لمقابلة نشرت تفاصيلها صحيفة "فايننشال تايمز".

