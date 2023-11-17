بعد تصاعد التوتر... الأمين العام للناتو يزور كوسوفو وصربيا

يتوجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الأسبوع المقبل الى كوسوفو وصربيا، في زيارة تأتي بعد تصاعد للتوتر بين الطرفين في البلقان، بحسب ما أعلن الحلف الجمعة.



ويزور ستولتنبرغ كوسوفو الإثنين، لإجراء محادثات مع الرئيسة ورئيس الوزراء، قبل زيارة قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "كفور". وسيتوجه بعد ذلك بيوم الى بلغراد للقاء الرئيس الصربي، وفق ما أكد الحلف.

