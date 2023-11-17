عشرات القتلى في إقليم أمهرة الإثيوبي... والأمم المتحدة تبدي قلقها

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الوضع في إقليم أمهرة المضطرب في شمال غرب إثيوبيا، قائلة إن نحو خمسين مدنيا قتلوا هناك منذ بداية تشرين الأول.



ويشهد إقليم أمهرة، ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا من حيث عدد السكان، منذ أسابيع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي وميليشيا فانو الإتنية التي تخوض نزاعا مفتوحا مع الحكومة الفدرالية منذ أشهر.



وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سيف ماغانغو في بيان: "من الضروري أن يمتنع جميع الأطراف عن الهجمات غير القانونية وأن تُتّخذ جميع التدابير لحماية المدنيين".



وأشار خصوصا إلى "الأثر المدمر" لهجمات الطائرات المسيّرة على السكان.



وأكد لوكالة فرانس برس أن 47 مدنيا على الأقل قتلوا في خمس هجمات منذ بداية تشرين الأول.



وأشار الى أنه "على حد علمه، قُتل أحد السكان وأصيب آخر على أيدي القوات الفدرالية".



وبحسب سيف ماغانغو الذي لم يقدم حصيلة لتلك الاشتباكات، طاول قصف بطائرة مسيّرة محطة حافلات في بلدة وابر في 9 تشرين الثاني وأدى إلى مقتل 13 شخصا.



ولفت الى أنه قبل ثلاثة أيام، قصفت طائرة مسيّرة مدرسة ابتدائية في منطقة واديرا، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة معلمين، ونُسب الهجوم إلى القوات الفدرالية.

