حكومة حماس: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الى 12 ألف قتيل

أعلنت حكومة حركة حماس في غزة، أن 12 ألف شخص قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي.وأوضحت أن من بين هؤلاء خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، مشيرة الى أن عدد المصابين ناهز 30 ألف شخص.من جهتها، أكدت وزارة الصحة في الحكومة أن عشرات الجثث تنتشر في الشوارع بشمال القطاع ويستحيل انتشالها وإحصاء عددها بدقة جراء حدة القصف والمعارك الدائرة.