بايدن يثير مع أمير قطر الحاجة الملحّة للإفراج عن "كل الرهائن" لدى حماس

أثار الرئيس الأميركي جو بايدن مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الحاجة الملحّة للإفراج عن "كل الرهائن" الذين احتجزتهم حركة حماس في هجومها على إسرائيل الشهر الماضي، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.



وأوضحت الرئاسة الأميركية في بيان، أن بايدن والشيخ تميم بحثا خلال اتصال هاتفي "الحاجة الملحّة لإطلاق سراح كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس من دون أي تأخير".