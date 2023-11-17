الأمم المتحدة تدعو مجددا إلى "وقف إنساني لإطلاق النار" في غزة

جدّد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الدعوة إلى "وقف إنساني لإطلاق النار" للسماح بإيصال المساعدات إلى 2,2 مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزة في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وقال مارتن غريفيث في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سموها ما شئتم، لكن الطلب بسيط من وجهة نظر إنسانية. أوقفوا القتال للسماح للمدنيين بالتحرك بأمان".



وتابع نائب الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن لا نطلب المستحيل"، مضيفا "أننا نطالب باتخاذ الإجراءات الأساسية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين ووقف مسار هذه الأزمة".



كما دعا غريفيث إلى إطلاق جميع الرهائن المحتجزين في غزة دون شروط.



ودعا مارتن غريفيث إلى "منح سكان غزة متنفسا من الأمور الفظيعة التي تعرضوا لها في الأسابيع القليلة الماضية".



وقال غريفيث إن الوقود ضروري لتوزيع المساعدات الإنسانية و"إبقاء الناس على قيد الحياة".



كما دعا إلى إتاحة مزيد من المجال للمنظمات الإنسانية العاملة في غزة والسماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق أكثر أمانا.



وقدّر أن الاستجابة الإنسانية ستكلف نحو 1,2 مليار دولار، تم جمع 132 مليونا منها فقط حتى الآن.

