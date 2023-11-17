أبو عبيدة: ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمرٌ مثيرٌ للسخرية

أعلن المتحدث بإسم كتائب القسام أبو عبيدة ، أننا "أعددنا أنفسَنا لدفاعٍ طويل وكلُ وقتٍ يَقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائرَه".



واعتبر في كلمة مسجلة أن ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمرٌ مثيرٌ للسخرية، وأن دخول قوات العدو إلى مجمعِ الشفاء الطبي فضيحةٌ للمنظومةِ الدولية.



كما تطرق أبو عبيدة الى موضوع الأسرى.