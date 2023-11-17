الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثتين لإثنين من المخطوفات بالقرب من مستشفى الشفاء

تطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري الى موضوعُ الرهائن، حيث أكد أن الجيشَ الإسرائيلي عثر على جثتين لإثنين من المخطوفات من قبل حركة حماس بالقرب من مستشفى الشفاء، مشيراً الى أن الجيشَ يحاولُ بكلِ الطرق الوصولَ إلى معلوماتٍ حول كل المحتجزين في قطاع غزة.



وفي جديدِ تطورات الحرب، قال هاغاري سنصل إلى حماس أينما وُجدت بما في ذلك جنوبِ القطاع، والقتال في غزة معقدٌ ويتطلب وقتاً، وأضاف: "نواصلُ العمليات العسكرية في مستشفى الشفاء".