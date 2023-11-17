السودان يطالب الأمم المتحدة بالإنهاء "الفوري" لبعثتها

طالب السودان الأمين العام للأمم المتحدة بالإنهاء "الفوري" للبعثة الأممية لدعم الانتقال (يونيتامس) في البلد الذي مزقته الحرب، حسب رسالة وزعتها الخرطوم على مجلس الأمن الدولي.



وفي الرسالة الرسمية بالعربية المؤرخة 16 تشرين الثاني والمرفقة برسالة بالإنكليزية من سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، أبلغ وزير الخارجية علي الصادق علي أنطونيو غوتيريش بـ"طلب حكومة السودان من الأمم المتحدة الإنهاء الفوري لبعثة يونيتامس" التي توظف مئات المدنيين منذ 2020.



وأكّد ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش تسلّم هذه الرسالة، موضحا أن البعثة الأمميّة وظّفت 245 شخصا في بورتسودان ونيروبي وأديس أبابا وكينيا وإثيوبيا.



ووُزّعت الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة، مساء الخميس على أعضاء مجلس الأمن أثناء اجتماعه لبحث النزاع في السودان.



وفي نهاية الاجتماع، حدث "تحول درامي" وفق الأمم المتحدة عندما أعلن ممثل الخرطوم "قرار الحكومة السودانية إنهاء البعثة".



وقال الحارث إن البعثة "لم تعد تلبي احتياجات وأولويات" بلاده، مؤكدا في الآن نفسه أن الخرطوم "ستواصل العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة".

