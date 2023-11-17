واشنطن وبكين تتفقان على عقد مشاورات تجارية عام 2024

اتفقت الولايات المتحدة والصين على إجراء محادثات تجارية جديدة العام المقبل، رغم التوترات بين البلدين، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية الجمعة.



وأجرت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو مناقشات موازية مع نظيرها وانغ وينتاو الخميس.



وقالت الوزارة الأميركية في بيان "خلال الاجتماع، استعرض المسؤولان التقدم الذي أحرزته مجموعة العمل بشأن قضايا التجارة واتفقا على الاجتماع مرة أخرى وجها لوجه في مطلع عام 2024".