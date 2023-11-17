البابا يلتقي الأسبوع المقبل ذوي رهائن إسرائيليين تحتجزهم حماس وأقارب فلسطينيين يعيشون في غزة

يلتقي البابا فرنسيس الأربعاء على نحو منفصل ذوي رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة وأقارب فلسطينيين يعيشون في القطاع، وفق ما أعلن الفاتيكان الجمعة.



وأشار المتحدث باسم البابا ماتيو بروني إلى أن الحبر الأعظم البالغ 86 عاما يأمل التعبير عن "تقاربه الروحي مع معاناة الكل" بمناسبة هذين اللقاءين اللذين سيعقدان على هامش اللقاءات العامة الأربعاء، مشدّدا على "الطابع الإنساني الصرف لهذين اللقاءين".



وذكّر المتحدث بأن البابا شدّد الأحد على أن "كل إنسان، سواء كان مسيحيا أو يهوديا أو مسلما ولأي شعب أو ديانة انتمى، هو مقدّس وثمين بنظر الله وله الحق في العيش بسلام".

