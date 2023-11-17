واشنطن توافق على بيع اليابان 400 صاروخ توماهوك

وافقت الولايات المتحدة على تلبية طلب اليابان شراء 400 صاروخ توماهوك، وذلك في إطار سعي طوكيو لتعزيز دفاعاتها على الرغم من إطلاق حوار مع الصين.



وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها وافقت على صفقة بقيمة 2,35 مليار دولار تشمل تزويد اليابان نوعين من صواريخ توماهوك بمدى يبلغ 1600 كلم.



ولفتت الوزارة الى أن الصفقة ترمي إلى "تعزيز أمن حليف كبير يشكّل قوة استقرار سياسي وتقدّم اقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".



وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن الصفقة "ستعزّز قدرات اليابان للتصدي لتهديدات حالية ومستقبلية من خلال توفير صاروخ أرض-أرض تقليدي طويل المدى (...) قادر على تحييد تهديدات متزايدة".

