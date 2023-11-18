خمسة قتلى في قصف اسرائيلي استهدف مخيم بلاطة للاجئين في الضفة الغربية

قُتل خمسة أشخاص وأصيب آخران في قصف اسرائيلي استهدف مخيم بلاطة للاجئين في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة.



وذكرت إدارة المخيم أن ضربة جوية أصابت مبنى يضم مقرا لحركة فتح.



وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، لم يؤكد الجيش الإسرائيلي على الفور حصول هذه الضربة.