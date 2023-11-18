26 قتيلا في ضربة جوية اسرائيلية استهدفت مبنى في خان يونس

أعلن مدير مستشفى ناصر في خان يونس بوسط قطاع غزة السبت، أن 26 شخصا قُتلوا في قصف اسرائيلي استهدف ثلاثة مبان سكنية في المدينة.



وقال لوكالة فرانس برس إن هذه الضربة الجوية التي وقعت في منطقة حمد أدت أيضا إلى إصابة 23 شخصا بجروح خطيرة.