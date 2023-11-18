الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
25
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
25
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خروج مئات الأشخاص من مستشفى الشفاء سيرا
أخبار دولية
2023-11-18 | 05:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
خروج مئات الأشخاص من مستشفى الشفاء سيرا
3
min
خروج مئات الأشخاص من مستشفى الشفاء سيرا
خرج مئات الأشخاص السبت من مستشفى الشفاء بأمر من الجيش الإسرائيلي، فيما قالت وزارة الصحة التابعة لحماس إن "120 جريحا" والأطفال الخدج" لا يزالون فيه.
خرج مئات الأشخاص السبت من مستشفى الشفاء بأمر من الجيش الإسرائيلي وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس فيما قالت وزارة الصحة التابعة لحماس إن "120 جريحا" والأطفال الخدج" لا يزالون فيه.
وأكد مدير المستشفى أن الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء المنشأة الصحية التي تحاصرها الدبابات الإسرائيلية منذ أيام عدة.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن "120 جريحا لا يزالون في المستشفى" بينهم الأطفال الخدج من دون معرفة عدد الأطفال المحدد.
وأضافت الوزارة: "نحن على اتصال مع الصليب الأحمر بشأنهم" من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكان مسؤول في الوزارة أكد في وقت سابق أن "450 جريحا ومريضا" عالقون مع عدد قليل من أفراد الطاقم الطبي.
وشاهد صحافي متعاون مع وكالة فرانس برس أطفالا ونساء ورجالا بعضهم مصاب أو بأطراف مبتورة ينزحون جنوبا باتجاه شارع صلاح الدين، مشيرا إلى عدم مشاركة أي سيارة إسعاف في عملية الإجلاء.
وفي الطريق نحو الجنوب، أكد الصحافي رصده ما لا يقل عن 15 جثة بعضها في مراحل متقدمة من التحلل في الطرق المدمرة حيث السيارات مقلوبة أو مهشمة وكذلك المحال التجارية.
وشوهدت دبابات وناقلات جند وغيرها من الآليات الإسرائيلية المدرعة في محيط المستشفى بينما حلقت فوق المنطقة طائرات مسيّرة.
وكان الجيش أعلن أنه سيخصص "ممرا إنسانيا" للنازحين.
وأصبح مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع، محورا للعمليّة التي تنفذها إسرائيل وسط اتهامها حماس باستخدام المستشفى مركزا قياديا، وهو ما تنفيه الحركة. واقتحم الجيش المستشفى فجر الأربعاء.
وفي الأيام الأخيرة، وخلال اقتحامهم المستشفى، فجر جنود إسرائيليون أقساما عدة من بينها الطابق الأرضي من قسم الجراحة.
وقبل عملية الإجلاء، أعلنت وزارة الصحة وفاة 24 شخصا في المستشفى خلال يومين بسبب انقطاع الكهرباء.
وكانت الأمم المتحدة تقدر عدد الأشخاص الذين لا يزالون في مجمع الشفاء، بنحو 2300.
أخبار دولية
مستشفى
الشفاء
الجيش الإسرائيلي
غزة
التالي
وزير الجيوش الفرنسية يزور قطر للمرة الثانية خلال 48 ساعة
الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مستشفى الشفاء في غزة في غضون "ساعة واحدة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:15
الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مستشفى الشفاء في غزة في غضون "ساعة واحدة"
أخبار دولية
02:15
الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مستشفى الشفاء في غزة في غضون "ساعة واحدة"
0
أخبار دولية
2023-11-15
الجيش الإسرائيلي يقول إنّه ينفّذ "عملية دقيقة" داخل مستشفى الشفاء في غزة
أخبار دولية
2023-11-15
الجيش الإسرائيلي يقول إنّه ينفّذ "عملية دقيقة" داخل مستشفى الشفاء في غزة
0
آخر الأخبار
2023-11-14
المدير العام لمستشفيات في غزة للجزيرة: الجيش الإسرائيلي اقتحم مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء وفتش قبو المستشفى
آخر الأخبار
2023-11-14
المدير العام لمستشفيات في غزة للجزيرة: الجيش الإسرائيلي اقتحم مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء وفتش قبو المستشفى
0
أخبار دولية
2023-11-11
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيساعد في إجلاء الأطفال الرضع من مستشفى الشفاء في غزة
أخبار دولية
2023-11-11
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيساعد في إجلاء الأطفال الرضع من مستشفى الشفاء في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:12
وزارة الصحة التابعة لحماس: 50 قتيلا على الأقل في قصف على مدرسة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة
أخبار دولية
08:12
وزارة الصحة التابعة لحماس: 50 قتيلا على الأقل في قصف على مدرسة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة
0
أخبار دولية
07:03
الأردن يرفض طرح انتشار قوات عربية في غزة بعد انتهاء الحرب
أخبار دولية
07:03
الأردن يرفض طرح انتشار قوات عربية في غزة بعد انتهاء الحرب
0
أخبار دولية
06:35
قتيل بإطلاق نار في مستشفى في نيوهامشر الأميركية
أخبار دولية
06:35
قتيل بإطلاق نار في مستشفى في نيوهامشر الأميركية
0
أخبار دولية
05:59
وزير الجيوش الفرنسية يزور قطر للمرة الثانية خلال 48 ساعة
أخبار دولية
05:59
وزير الجيوش الفرنسية يزور قطر للمرة الثانية خلال 48 ساعة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-16
لا دفاتر سَوق جديدة في النافعة... ولا من يحزنون
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-16
لا دفاتر سَوق جديدة في النافعة... ولا من يحزنون
0
علوم وتكنولوجيا
2023-10-24
مبيعات قياسية للعبة "سبايدر مان" الجديدة على "بلاي ستايشن"
علوم وتكنولوجيا
2023-10-24
مبيعات قياسية للعبة "سبايدر مان" الجديدة على "بلاي ستايشن"
0
صحف اليوم
2023-06-25
الزيارة الثانية مفصلية.. ترقّب لعودة لودريان (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-06-25
الزيارة الثانية مفصلية.. ترقّب لعودة لودريان (الجمهورية)
0
صحف اليوم
2023-08-29
هاشم لـ"الأنباء الإلكترونية": خلفية الموقف الفرنسي المستجد غير معروفة بعد
صحف اليوم
2023-08-29
هاشم لـ"الأنباء الإلكترونية": خلفية الموقف الفرنسي المستجد غير معروفة بعد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:12
وزارة الصحة التابعة لحماس: 50 قتيلا على الأقل في قصف على مدرسة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة
أخبار دولية
08:12
وزارة الصحة التابعة لحماس: 50 قتيلا على الأقل في قصف على مدرسة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة
0
أخبار لبنان
08:03
الجنوب يشهد قصفًا متبادلًا... اليكم آخر التطورات الميدانية
أخبار لبنان
08:03
الجنوب يشهد قصفًا متبادلًا... اليكم آخر التطورات الميدانية
0
أخبار لبنان
07:40
تضامنا مع غزة... اعتصام بدعوة من "حزب الله" في حي ماضي في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
07:40
تضامنا مع غزة... اعتصام بدعوة من "حزب الله" في حي ماضي في الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
06:19
صفي الدين: الجيش الإسرائيلي منهك وقوى المقاومة ستبقى تضغط على الإسرائيلي
أخبار لبنان
06:19
صفي الدين: الجيش الإسرائيلي منهك وقوى المقاومة ستبقى تضغط على الإسرائيلي
0
أخبار دولية
05:02
خروج مئات الأشخاص من مستشفى الشفاء سيرا
أخبار دولية
05:02
خروج مئات الأشخاص من مستشفى الشفاء سيرا
0
امن وقضاء
04:31
بعد غارة على معمل للألومينيوم في النبطية..حزب الله يستهدف ستة مواقع للجيش الاسرائيلي
امن وقضاء
04:31
بعد غارة على معمل للألومينيوم في النبطية..حزب الله يستهدف ستة مواقع للجيش الاسرائيلي
0
أخبار دولية
17:03
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثتين لإثنين من المخطوفات بالقرب من مستشفى الشفاء
أخبار دولية
17:03
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثتين لإثنين من المخطوفات بالقرب من مستشفى الشفاء
0
أخبار دولية
16:59
أبو عبيدة: ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمرٌ مثيرٌ للسخرية
أخبار دولية
16:59
أبو عبيدة: ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمرٌ مثيرٌ للسخرية
0
أخبار دولية
15:58
كتائب القسام تنشر فيديو يوثق عملياتِها العسكرية ضدَ اسرائيل في بيت حانون
أخبار دولية
15:58
كتائب القسام تنشر فيديو يوثق عملياتِها العسكرية ضدَ اسرائيل في بيت حانون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
12:36
مع الأرزة اللبنانية... إطلالة ملوكية في Miss Universe لمايا أبو الحسن قبل المسابقة النهائية (صور)
موضة وجمال
12:36
مع الأرزة اللبنانية... إطلالة ملوكية في Miss Universe لمايا أبو الحسن قبل المسابقة النهائية (صور)
2
خبر عاجل
10:04
التيار يرد: يتضح ألا هم لجعجع سوى "النكاية السياسية" والأيام الآتية ستكشف من هو العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن
خبر عاجل
10:04
التيار يرد: يتضح ألا هم لجعجع سوى "النكاية السياسية" والأيام الآتية ستكشف من هو العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن
3
حال الطقس
01:09
لبنان على موعد مع منخفض جوي: أمطار غزيرة وسيول!
حال الطقس
01:09
لبنان على موعد مع منخفض جوي: أمطار غزيرة وسيول!
4
خبر عاجل
07:45
عشرات القتلى والجرحى في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة
خبر عاجل
07:45
عشرات القتلى والجرحى في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة
5
خبر عاجل
09:43
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: ليس هناك صفقة لتبادل الأسرى ولن نوقف إطلاق النار دون تحرير المخطوفين
خبر عاجل
09:43
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: ليس هناك صفقة لتبادل الأسرى ولن نوقف إطلاق النار دون تحرير المخطوفين
6
صحف اليوم
23:41
خبير في الشؤون الاسرائيلية لـ"الجمهورية": ما يُحكى عن حرب استباقية اسرائيلية ضدّ لبنان لا ينسجم مع الواقع
صحف اليوم
23:41
خبير في الشؤون الاسرائيلية لـ"الجمهورية": ما يُحكى عن حرب استباقية اسرائيلية ضدّ لبنان لا ينسجم مع الواقع
7
منوعات
09:54
قررا التقاط سيلفي في مطعم شهير... ما ظهر في الصورة أرعب الجميع: هل هو شبح؟! (صور)
منوعات
09:54
قررا التقاط سيلفي في مطعم شهير... ما ظهر في الصورة أرعب الجميع: هل هو شبح؟! (صور)
8
صحة وتغذية
09:25
الأطعمة الغنية بالدهون ليست المسبب الرئيسي لظهور "الكرش"...إليكم السبب الحقيقي!
صحة وتغذية
09:25
الأطعمة الغنية بالدهون ليست المسبب الرئيسي لظهور "الكرش"...إليكم السبب الحقيقي!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More