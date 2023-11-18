خروج مئات الأشخاص من مستشفى الشفاء سيرا

خرج مئات الأشخاص السبت من مستشفى الشفاء بأمر من الجيش الإسرائيلي، فيما قالت وزارة الصحة التابعة لحماس إن "120 جريحا" والأطفال الخدج" لا يزالون فيه.

خرج مئات الأشخاص السبت من مستشفى الشفاء بأمر من الجيش الإسرائيلي وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس فيما قالت وزارة الصحة التابعة لحماس إن "120 جريحا" والأطفال الخدج" لا يزالون فيه.



وأكد مدير المستشفى أن الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء المنشأة الصحية التي تحاصرها الدبابات الإسرائيلية منذ أيام عدة.



وقالت وزارة الصحة في بيان إن "120 جريحا لا يزالون في المستشفى" بينهم الأطفال الخدج من دون معرفة عدد الأطفال المحدد.



وأضافت الوزارة: "نحن على اتصال مع الصليب الأحمر بشأنهم" من دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وكان مسؤول في الوزارة أكد في وقت سابق أن "450 جريحا ومريضا" عالقون مع عدد قليل من أفراد الطاقم الطبي.



وشاهد صحافي متعاون مع وكالة فرانس برس أطفالا ونساء ورجالا بعضهم مصاب أو بأطراف مبتورة ينزحون جنوبا باتجاه شارع صلاح الدين، مشيرا إلى عدم مشاركة أي سيارة إسعاف في عملية الإجلاء.



وفي الطريق نحو الجنوب، أكد الصحافي رصده ما لا يقل عن 15 جثة بعضها في مراحل متقدمة من التحلل في الطرق المدمرة حيث السيارات مقلوبة أو مهشمة وكذلك المحال التجارية.



وشوهدت دبابات وناقلات جند وغيرها من الآليات الإسرائيلية المدرعة في محيط المستشفى بينما حلقت فوق المنطقة طائرات مسيّرة.



وكان الجيش أعلن أنه سيخصص "ممرا إنسانيا" للنازحين.



وأصبح مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع، محورا للعمليّة التي تنفذها إسرائيل وسط اتهامها حماس باستخدام المستشفى مركزا قياديا، وهو ما تنفيه الحركة. واقتحم الجيش المستشفى فجر الأربعاء.



وفي الأيام الأخيرة، وخلال اقتحامهم المستشفى، فجر جنود إسرائيليون أقساما عدة من بينها الطابق الأرضي من قسم الجراحة.



وقبل عملية الإجلاء، أعلنت وزارة الصحة وفاة 24 شخصا في المستشفى خلال يومين بسبب انقطاع الكهرباء.



وكانت الأمم المتحدة تقدر عدد الأشخاص الذين لا يزالون في مجمع الشفاء، بنحو 2300.