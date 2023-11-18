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وزير الجيوش الفرنسية يزور قطر للمرة الثانية خلال 48 ساعة

أخبار دولية
2023-11-18 | 05:59
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وزير الجيوش الفرنسية يزور قطر للمرة الثانية خلال 48 ساعة
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وزير الجيوش الفرنسية يزور قطر للمرة الثانية خلال 48 ساعة

توجه وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو إلى قطر مجدداً، في زيارة هي الثانية خلال 48 ساعة إلى هذه الدولة الخليجية التي تقود وساطة من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
     
وذكر مكتب الوزير أن لوكورنو الآتي من إسرائيل، سيجري مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري  محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
     
وهذه الزيارة الجديدة لم تكن مدرجة في برنامج الجولة التي يقوم بها لوكورنو منذ الأربعاء في المنطقة. 

أخبار دولية

الجيوش

الفرنسية

للمرة

الثانية

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