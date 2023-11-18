وزارة الصحة التابعة لحماس: 50 قتيلا على الأقل في قصف على مدرسة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة



أعلن مسؤول في وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مقتل "ما لا يقل عن 50" شخصا السبت في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في شمال قطاع غزة.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن الغارة وقعت "فجرا" واستهدفت مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين بشمال القطاع.