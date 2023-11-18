عنف جنسيّ في غابة داريين بين كولومبيا وبنما

تعرّض نحو 400 مهاجر معظمهم من النساء، لأعمال عنف جنسيّ، هذا العام، خلال رحلة عبورهم لغابة داريين، للوصول إلى الولايات المتحدة، حسبما أفاد تقرير صدر عن منظمة "أطباء بلا حدود".



وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنّ وضع المهاجرين، في غابة داريين، الواقعة بين كولومبيا وبنما، "يزداد قسوة ولا إنسانية".

