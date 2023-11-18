قصفان إسرائيليان... مخيم جباليا ومنزل

قُتل 80 شخصًا على الأقل، 32 منهم من عائلة واحدة، في غارتين إسرائيليتين منفصلتين، في مخيم جباليا، في شمال قطاع غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس".



واستهدفت الغارتان مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين ومنزلًا.



وأفاد مسؤول، في وزارة الصحة التابعة لـ"حماس، وكالة فرانس برس بـ "ما لا يقل عن 50" شخصًا، في قصف استهدف، فجرًا مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة، في مخيم جباليا.



وأظهرت لقطات انتشرت على شبكات التواصل الإجتماعيّ، جثثًا مضرجة بالدماء وملقاة على الأرض، في ممرات المدرسة وصفوف التدريس.



وكانت بعض الجثث ممددة على أغطية النوم والفرشات.



وفي غارة منفصلة استهدفت منزلًا، قُتل 32 شخصًا من عائلة أبو حبل، في المخيم، بينهم 19 طفلًا، وفق الوزارة التي نشرت قائمة بأسماء هؤلاء الضحايا.