تنزانيا تعلن مقتل أحد رعاياها في هجوم حماس على إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية التنزانية مقتل أحد رعاياها الإثنين المفقودَين منذ الهجوم الدامي الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، وهو طالب يبلغ 22 عاماً.



وقالت وزارة الخارجية التنزانية في بيان نُشر مساء الجمعة "ببالغ الحزن، نؤكد وفاة كليمانس فيليكس متنغا"، من دون تحديد ظروف وفاته.



كذلك، أكدت السلطات الإسرائيلية الوفاة، وأعلنت السبت "العثور على" جثّة الشاب الذي كان يشارك في برنامج تدريب زراعي في إسرائيل، مشيرة إلى أنّه قُتل في الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل.