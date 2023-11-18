مقتل مسعفين في قصف روسي في أوكرانيا

قُتل مسعفان، في قصف روسيّ، على مرحلتين، في منطقة زابوريجيا، جنوب شرق أوكرانيا، في مثال نادر على هذا الأسلوب الذي يستخدم أحيانا في النزاعات، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.



وأوضحت الشرطة الأوكرانية، في بيان، أنّ "أوّل طلقتين مدفعيتين أصابتا أربعة من سكان منطقة كوميشوفاكا واشتعلت النيران، في مبنى سكنيّ."



وحسب رواية الشرطة "عندما وصلت الشرطة والمسعفون إلى المكان، عمد جيش الدولة الإرهابية إلى تجديد القصف. وقُتل اثنان من موظفي خدمة الطوارئ وأصيب ثلاثة زملاء بدرجات متفاوتة."



