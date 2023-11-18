رئيسة المفوضية الأوروبية تعارض "التهجير القسري" للفلسطينيين في غزة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنها تعارض "التهجير القسري" للفلسطينيين، وذلك بعد لقائها الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، على خلفية الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، في غزة.وكتبت فون دير لايين على منصة "إكس": "ناقشت الأزمة الإنسانية المستمرّة، في غزة، مع الرئيس السيسي، وشكرت لمصر دورها، في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الضعفاء."وأضافت: "نحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسريّ للفلسطينيين وعلى أفق سياسي قائم على حلّ الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية."وتوجّهت رئيسة المفوضية الأوروبية، بعدئذ، إلى سيناء، حسبما أفاد بيان صادر عن محافظ هذه المنطقة الحدودية مع إسرائيل وغزة.وتضمّن البيان: "رئيسة المفوضية وصلت إلى مطار العريش، وستتوجّه إلى معبر رفح لتتفقّد المساعدات الإنسانية وتزور الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات" في المنطقة الواقعة في شرق مصر.