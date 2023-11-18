رفض في مدريد للعفو عن انفصاليين كاتالونيين

تظاهر عشرات آلاف الإسبان، في مدريد، تنديدًا بمشروع قانون العفو عن إنفصاليين كاتالونيين سمح بتأمين رئيس الوزراء الإسبانيّ بيدرو سانشيز غالبية نيابية، ليعيد تشكيل حكومة.



وتجمّع نحو 170 ألف شخص، في ساحة ثيبيليس، وفق السلطات المحلية، حول النافورة الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه، في وسط العاصمة الإسبانية تلبية، لدعوة أطلقها اليمين.



وهتف متظاهرون "من أجل دولة القانون، النجدة أيها الاتحاد الأوروبيّ" و"سانشيز خائن" و"سانشيز إلى السجن" و"كاتالونيا هي إسبانيا"، وحمل بعضهم أعلامًا إسبانية فيما حمل آخرون أعلامًا أوروبية وزعها حزب الشعب الأوروبي.