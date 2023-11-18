الأونروا تدين الغارات "المروعة" على مدارس الأمم المتحدة في غزة

دان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الغارات "المروعة" على مدارس للمنظمة، في قطاع غزة، تؤوي نازحين، جراء الحرب، بين إسرائيل وحركة "حماس".



وبعدما أعلن مسؤول، في وزارة الصحة التابعة للحركة، مقتل ما لا يقل عن 50 شخصًا، في غارة إسرائيلية، على مدرسة، في مخيم جباليا، قال لازاريني، عبر منصة "إكس" إنه يتلقى "صورًا مروعة ولقطات للعديد من القتلى والجرحى، في مدرسة أخرى للأنروا، تؤوي آلاف النازحين، في شمال قطاع غزة."



وأضاف: "لا يمكن أن تصبح هذه الهجمات أمرًا عاديًا، يجب أن تتوقف. لا يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن يتأخر أكثر من ذلك."