شولتس لنتانياهو: هناك "حاجة ملحّة لتحسين الوضع الإنساني" في غزة

شدد المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على أن هناك "حاجة ملحّة لتحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة.



وأشار بيان للمستشارية إلى أن شولتس "شدّد على الحاجة الملحّة لتحسين الوضع الإنساني لسكان قطاع غزة".



ورأى أن "هدنات إنسانية يمكن أن تسهم في تحسّن جوهري على صعيد توفير الرعاية للسكان".