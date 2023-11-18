تظاهرات جديدة في بريطانيا

تظاهر آلاف الأشخاص مجددًا، في بريطانيا، دعمًا للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار، في غزة.



في لندن، بدلًا من المسيرة الكبيرة التي نظمت أيام السبت الخمسة السابقة، نُظّم العديد من التجمعات.



في شمال العاصمة البريطانية، تظاهر المئات، قرب مكتب زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، الذي يتعرض لانتقادات، بسبب رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار.



ومَثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، يدعو إلى هدنات للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.