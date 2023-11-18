ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت حكومة حركة حماس أن 12300 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.



وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم الى الآن، اكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، بحسب الحكومة.



واسفر القصف عن إصابة نحو ثلاثين الف شخص.

