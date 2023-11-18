الحرب بين حماس والجيش الإسرائيليّ مستمرة.. استهدافات قتلى وجرحى في هذا اليوم

صرّح أبو عبيدة من دون صوت وصورة، لأول مرة منذ معركة "طوفان الأقصى"، معلنًا أنّ حركة "حماس" فقدت الإتصال بعدد من الآسيرين من الحركة.من جهة أخرى، أعلنت "حماس" استهداف مجموعة من الجيش الإسرائيليّ، في غزة، موقعةً قتلى وجرحى، في صفوفها.واعترف، لاحقًا، الجيش الإسرائيليّ بمقتل 6 ضباط وجنود وإصابة 4 بجروح.