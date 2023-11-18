حرب غزة: أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تبدأ غدا ووجهتها الاولى الصين

يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم غد الأحد، جولة وزارية إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، في سياق انطلاق أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، والمستهدفة بلورة تحرك دولي لوقف الحرب المستعرة على غزة.



وفي السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن اللجنة الوزارية التي شُكّلت بموجب قرار القمة العربية الإسلامية، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تضم وزراء خارجية كل من: الأردن، مصر، قطر، تركيا، إندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، بالاضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وتبدأ جولتها يوم غد الأحد ووجهتها الأولى هي الصين.



وكشف القضاة أن أعضاء اللجنة سيلتقون كبار المسؤولين ووزراء الخارجية في الدول التي ستشملها الزيارة، بهدف حشد الدعم الدولي اللازم لإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وإيصال الصورة الحقيقية للمعاناة والكارثة الإنسانية التي تنتجها هذه الحرب، وتعرية الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة والمتواصلة على الأعيان المدنية وخاصة دور العبادة والمستشفيات.