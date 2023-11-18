نتنياهو: لا يمكن وضع إدارة مدنية في غزة تدعم الإرهاب

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّه لن يبحث في تفاصيل صفقة مع حركة "حماس"، قائلًا: "نريد أن نعيد جميع الأسرى."



وشدّد على ضرورة أن يكون هناك ردع، في شمال بلاده، مشيرًا إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ وجّه ضربات لـ"حزب الله".



ورأى وجوب "إعادة الأمن، في الجنوب والشمال."



وأوضح نتنياهو أنّ بلاده تبذل جهودها السياسية الكبيرة دوليًا، "لتأمين هامش حرية حركة، في هذه الحرب والتي ستكون طويلة."



وقال: "لا يمكن وضع إدارة مدنية، في غزة، تدعم الإرهاب وتدفع له والسلطة الفلسطينية بشكلها الحاليّ، غير قادرة على تحمل المسؤولية، في غزة بعد الحرب."



وأعلن أنّه يواجه ضغوطًا لوقف القتال.